import numpy as np



mylist = [[1, 2., 3.], [4, 5., 6.], [7, 8., 9.]]

tmp = np.array(mylist)

index = [f'r{i}' for i in range(3)]

columns = [f'c{i}' for i in range(3)]

df = pd.DataFrame(tmp, columns=columns, index=index)

print(df)

# 出力結果:

# c0 c1 c2

#r0 1.0 2.0 3.0

#r1 4.0 5.0 6.0

#r2 7.0 8.0 9.0