somedata = [['foo', 25, 1.5], ['bar', 30, 2.7], ['baz', 35, 3.2],

['qux', 28, 1.9], ['quux', 32, 2.1]]

df = pd.DataFrame(somedata, columns=['Name', 'Age', 'Value'],

index=[f'row{n}' for n in range(4, -1, -1)])



print(df)

# 出力結果:

# Name Age Value

#row4 foo 25 1.5

#row3 bar 30 2.7

#row2 baz 35 3.2

#row1 qux 28 1.9

#row0 quux 32 2.1