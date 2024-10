list_0 = [0, 1, 2]

list_1 = [3, 4, 5]

list_2 = [list_0, list_1]



print(list_2) # [[0, 1, 2], [3, 4, 5]]



list_3 = list_2.copy() # 浅いコピー

print(list_3) # [[0, 1, 2], [3, 4, 5]]



list_3[0][0] = 100 # 浅いコピーにより、list_2の要素も変更されてしまう

print(list_3) # [[100, 1, 2], [3, 4, 5]]

print(list_2) # [[100, 1, 2], [3, 4, 5]]



from copy import deepcopy



list_4 = deepcopy(list_2) # 深いコピー

print(list_2) # [[100, 1, 2], [3, 4, 5]]

print(list_4) # [[100, 1, 2], [3, 4, 5]]



list_4[0][0] = 0 # 深いコピーなら、list_4の要素を変更しても、list_2の要素は変更されない

print(list_4) # [[0, 1, 2], [3, 4, 5]]

print(list_2) # [[100, 1, 2], [3, 4, 5]]



from collections.abc import Mapping, Sequence



# 循環参照を考慮しない深いコピー

def mydeepcopy(obj):

try: # ハッシュ可能(イミュータブル)なオブジェクトはそのまま返す

hash(obj)

return obj

except TypeError:

pass



obj_type = obj.__class__ # オブジェクトの型を取得



if isinstance(obj, Sequence): # シーケンスは各要素を再帰的にコピー

return obj_type(mydeepcopy(e) for e in obj)



if isinstance(obj, Mapping): # キーはそのまま、値を再帰的にコピー

tmp = {k: mydeepcopy(v) for k, v in obj.items()}

return obj_type(tmp)



return obj



list_0 = [0, 1, 2]

list_1 = [3, 4, 5]

list_2 = [list_0, list_1]

list_3 = mydeepcopy(list_2)



print(list_2) # [[0, 1, 2], [3, 4, 5]]

print(list_3) # [[0, 1, 2], [3, 4, 5]]



list_3[0][0] = 100

print(list_2) # [[0, 1, 2], [3, 4, 5]]

print(list_3) # [[100, 1, 2], [3, 4, 5]]



list_4 = [0]

list_4.append(list_4)

print(list_4) # [0, [...]]

list_5 = mydeepcopy(list_4) # RecursionError



# 循環参照を考慮する深いコピー

import array



def mydeepcopy(obj, memo=None):

if memo is None:

memo = {}



if id(obj) in memo:

return memo[id(obj)]



try: # ハッシュ可能(イミュータブル)なオブジェクトはそのまま返す

hash(obj)

return obj

except TypeError:

pass



obj_type = obj.__class__ # オブジェクトの型を取得



if isinstance(obj, tuple): # ミュータブルな要素を含むタプル

copied = obj_type(mydeepcopy(item, memo) for item in obj)

memo[id(obj)] = copied

return copied



if isinstance(obj, Sequence): # それ以外のシーケンス

if isinstance(obj, array.array):

copied = obj_type(obj.typecode)

else:

copied = obj_type()

memo[id(obj)] = copied

copied.extend(mydeepcopy(item, memo) for item in obj)

return copied



if isinstance(obj, Mapping): # キーはそのまま、値を再帰的にコピー

copied = obj_type()

memo[id(obj)] = copied

copied.update({k: mydeepcopy(v, memo) for k, v in obj.items()})

return copied



# その他のオブジェクト(集合など)はそのまま返す

memo[id(obj)] = obj

return obj



list_4 = [0]

list_4.append(list_4)

print(list_4) # [0, [...]]

list_5 = mydeepcopy(list_4) # OK

print(list_5) # [0, [...]]



list_5[0] = 1

print(list_4) # [0, [...]]

print(list_5) # [1, [...]]



list_4[1][0] = 100

print(list_4) # [100, [...]]

print(list_5) # [1, [...]]