from os import getcwd, chdir

from os.path import abspath, join, normpath, realpath, islink



# 現在の作業ディレクトリを基点とした絶対パスを取得

cwd = getcwd()

print(cwd)

# 出力結果:

# macOS:/private/tmp/pytips/pytips_0198/code

# Windows:C:\tmp\pytips\pytips_0198\code



p = abspath('foo.txt')

print(p)

# 出力結果:

# macOS:/private/tmp/pytips/pytips_0198/code/foo.txt

# Windows:C:\tmp\pytips\pytips_0198\code\foo.txt



tmp = normpath(join(getcwd(), 'foo.txt'))

print(tmp)

# 出力結果:

# macOS:/private/tmp/pytips/pytips_0198/code/foo.txt

# Windows:C:\tmp\pytips\pytips_0198\code\foo.txt

print(p == tmp) # True



p = abspath('../../pytips_0197/pytips_0197.txt')

print(p)

# 出力結果:

# macOS:/private/tmp/pytips/pytips_0197/pytips_0197.txt

# Windows:C:\tmp\pytips\pytips_0197\pytips_0197.txt



# シンボリックリンクを含むパスの絶対パスを取得

print(islink('dir1')) # True

chdir('dir1')

print(getcwd())

# 出力結果:

# macOS:/private/tmp/pytips/pytips_0198/code/dir0

# Windows:C:\tmp\pytips\pytips_0198\code\dir1



p = abspath('../dir1/cdir')

print(p)

# 出力結果:

# macOS:/private/tmp/pytips/pytips_0198/code/dir1/cdir

# Windows:C:\tmp\pytips\pytips_0198\code\dir1\cdir



# pathlibモジュールのPath.absoluteメソッドとは挙動が異なることがある

from pathlib import Path



path = Path('../dir1/cdir')

p = path.absolute()

print(p)

# 出力結果:

# macOS:/private/tmp/pytips/pytips_0198/code/dir0/../dir1/cdir

# Windows:C:\tmp\pytips\pytips_0198\code\dir1\..\dir1\cdir



# シンボリックリンクを含むパスから正規の絶対パスを取得

chdir(cwd)

p = realpath('dir1/cdir')

print(p)

# 出力結果:

# macOS:/private/tmp/pytips/pytips_0198/code/dir0/cdir

# Windows:C:\tmp\pytips\pytips_0198\code\dir0\cdir