from collections import deque



# dequeを作成する

d = deque([0, 1, 2, 3, 4])

print(d) # deque([0, 1, 2, 3, 4])



# 最大要素数を指定してdequeを作成する

d = deque([0, 1, 2, 3, 4], maxlen=10)

print(d) # deque([0, 1, 2, 3, 4], maxlen=10)



# dequeの右端に要素を追加

d.append(5)

print(d) # deque([0, 1, 2, 3, 4, 5], maxlen=10)



# dequeの左端に要素を追加

d.appendleft(-1)

print(d) # deque([-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5], maxlen=10)



# dequeの右端に反復可能オブジェクトの要素を追加

d.extend([6, 7, 8])

print(d) # deque([-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8], maxlen=10)



# dequeの左端に反復可能オブジェクトの要素を追加

d.extendleft([-2, -3, -4])

print(d) # deque([-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5], maxlen=10)



d.append(6)

print(d) # deque([-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6], maxlen=10)



# dequeの右端から要素を取り出す

print(d.pop()) # 6

print(d) # deque([-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5], maxlen=10)



# dequeの左端から要素を取り出す

print(d.popleft()) # -3

print(d) # deque([-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5], maxlen=10)



# dequeを右にローテートする

d.rotate(2)

print(d) # deque([4, 5, -2, -1, 0, 1, 2, 3], maxlen=10)



# dequeを左にローテートする

d.rotate(-2)

print(d) # deque([-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5], maxlen=10)



# dequeの要素アクセスにかかる時間を調べる

import time



# 中央の要素

def test_access_to_middle(d):

mid_pos = len(d) // 2

t_list = []

for i in range(10):

t0 = time.time()

for n in range(100000):

_ = d[mid_pos]

t1 = time.time()

t_list.append(t1 - t0)

return t_list



d0 = deque(range(10))

t_list0 = test_access_to_middle(d0)

avg0 = sum(t_list0) / len(t_list0)

print(avg0)



d1 = deque(range(100000))

t_list1 = test_access_to_middle(d1)

avg1 = sum(t_list1) / len(t_list1)

print(avg1)



print(avg1 - avg0)



# 先頭の要素

def test_access_to_first(d):

t_list = []

for i in range(10):

t0 = time.time()

for n in range(100000):

d.appendleft(0) # 左端(先頭、インデックス0)に要素を追加

d.popleft() # 左端(先頭、インデックス0)の要素をポップ

t1 = time.time()

t_list.append(t1 - t0)

return t_list



d0 = deque(range(10))

t_list0 = test_access_to_first(d0)

avg0 = sum(t_list0) / len(t_list0)

print(avg0)



d1 = deque(range(100000))

t_list1 = test_access_to_first(d1)

avg1 = sum(t_list1) / len(t_list1)

print(avg1)



print(avg1 - avg0)



# 末尾の要素

def test_access_to_last(d):

t_list = []

for i in range(10):

t0 = time.time()

for n in range(100000):

d.append(0) # 右端(末尾に要素を追加

d.pop() # 右端(末尾)の要素をポップ

t1 = time.time()

t_list.append(t1 - t0)

return t_list



d0 = deque(range(10))

t_list0 = test_access_to_last(d0)

avg0 = sum(t_list0) / len(t_list0)

print(avg0)



d1 = deque(range(100000))

t_list1 = test_access_to_last(d1)

avg1 = sum(t_list1) / len(t_list1)

print(avg1)



print(avg1 - avg0)