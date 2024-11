from threading import Thread

import time



def fib(n): # CPU負荷の高い計算をしてみる

if n == 0 or n == 1:

return 1

return fib(n-1) + fib(n-2)



def calc_fib(n):

threads = []

start_time = time.time() # 開始時刻を記録

for i in range(4): # スレッドは4つとする

threads.append(Thread(target=fib, args=(n,)))

threads[-1].start()

print(f'thread {i} started')

for t in threads:

t.join()

end_time = time.time() # 終了時刻を記録

print(f'Execution time: {end_time - start_time}')

print('done.')



calc_fib(40)