import time



def fib(n):

if n == 0 or n == 1:

return 1

return fib(n - 1) + fib(n - 2)





if __name__ == '__main__':

diffs = []

for n in range(10):

print(f'#{n} ', end='')

st = time.time()

fib(40)

ed = time.time()

diff = ed - st

print(f'time: {diff}')

diffs.append(diff)



print(f'

avg: {sum(diffs) / len(diffs)}')