>>> try:

... raise ExceptionGroup(

... 'exception group',

... [

... TypeError('TypeError in ExceptionGroup'),

... ValueError('ValueError in ExceptionGroup'),

... RuntimeError('RuntimeError in ExceptionGroup')

... ]

... )

... except* TypeError as e:

... print(e.exceptions)

... except* ValueError as e:

... print(e.exceptions)

...

(TypeError('TypeError in ExceptionGroup'),)

(ValueError('ValueError in ExceptionGroup'),)

+ Exception Group Traceback (most recent call last):

| File "<stdin>", line 2, in <module>

| ExceptionGroup: exception group (1 sub-exception)

+-+---------------- 1 ----------------

| RuntimeError: RuntimeError in ExceptionGroup

+------------------------------------