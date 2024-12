この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

IDC Japanは2024年12月10日、調査レポート「The Global Impact of Artificial Intelligence on the Economy and Jobs(AI〈人工知能〉が経済と雇用に与える世界的影響)」を発表した。それによると、企業がAIを導入することで、2030年までに全世界で累積19.9兆ドルの経済効果をもたらし、2030年には世界のGDPの3.5%がAIに起因するものになるという。

プレスリリースから引用

AIによって、投資1ドルに対していくらの経済効果が得られるのか?

続きを閲覧するには、ブラウザの JavaScript の設定を有効にする必要があります。