プログラミング教育や言語選択の在り方から、IaC（Infrastructure as Code）の先を行くインフラ運用、さらにはレガシーシステムの刷新まで、AIがエンジニアの仕事にどう影響するのかが注目の動向です。生成AIを「いかに実務の核心部分に組み込むか」という一歩踏み込んだ視点の記事に関心が集まっています。「MCP」（Model Context Protocol）の脆弱（ぜいじゃく）性や、「Java 26」の最新仕様などもエンジニアとして見逃せない技術トピックです。

本稿では2026年4月20〜26日に＠ITで公開された記事の中から、特に注目を集めた10本を、記事へのアクセスや反響を基にランキング形式で紹介します。

生成AIの普及で「コードを書く力」の意味が変わりつつあります。新人であれば、どのプログラミング言語を学ぶべきなのでしょうか。人気や話題性、求人数、案件単価といった視点から、最新ランキングを基に「学んで損しない言語」を整理します。

生成AIとの対話で「期待通りの回答が得られない」原因の多くは指示の曖昧さにある。本Tech TIPSでは、Google Geminiから的確な回答を引き出すためのフレームワーク「RSFC（役割・状況・形式・条件）」を解説する。基本構成に加え、思考プロセスの指定や自己チェックなど、実務ですぐに役立つ実践的なテクニックを紹介しよう。

Microsoftは、AIエージェントの台頭がクラウドインフラのプロビジョニングや運用の在り方を根本的に変えつつあることを解説したブログ記事を公開した。

OX Securityは、AnthropicのMCPに設計起因の脆弱性があると公表した。悪用すれば対象システムで任意のコマンドを実行できる。影響範囲は広く、関連するソフトウェアのダウンロード数は1億5000万件を超えるため要注意だ。

開発を効率化し、エンジニア不足を解消する技術として注目される生成AI。金融や保険といったミッションクリティカル領域への導入検証で得られた効果や今後の展望について聞いた。

AS/400向けのRPG技術者が不足する中、オーエムネットワークが基幹システム開発に「Claude Code」を活用した実践レポートを公開した。

Oracleは「Java 26」の提供を開始した。AI統合を強化する10件の仕様変更や新サポート基盤「JVP」の発表は、実装・運用にどう影響するのか。

Anthropicは「Claude for Excel」と「Claude for PowerPoint」を強化し、複数ファイル間でコンテキストを共有できる機能を導入した。定型ワークフローをワンクリックで実行する「スキル」機能も追加された。

「生成AIを使いこなすにはプロンプトの工夫が重要」ということはよく知られています。しかし、通常ユーザーが意識するプロンプトとは異なる「システムプロンプト」は活用しているでしょうか。これはいわばAIのための業務マニュアル。工夫することで、業務利用におけるAIの挙動を劇的に改善できます。

Windows 11のエクスプローラーは、日常業務で最も頻繁に触れるツールの1つでありながら、そのポテンシャルを十分に引き出せているユーザーは意外に少ないように思う。長年親しんだ操作に満足せず、標準機能の中に隠された仕様に目を向ければ、ファイル操作のストレスは劇的に軽減されるはずだ。本Tech TIPSでは、煩雑な階層移動やファイル管理の悩みを解消し、一歩先を行くための使いこなし術を5つ厳選して解説する。

AIは「試してみるもの」から、基幹業務やレガシーシステムの解読、さらにインフラ構築にどう組み込むかといった実戦段階へ移行していることが伺えます。一方で、MCPのような広範囲に影響するプロトコルの脆弱性を含めて、AIを安全に活用する上で知っておくべき情報も重要です。単なるコーディングスキルを超えてAIをうまく制御し、新旧の技術によってシステムの全体最適を図っていくために、最新の技術動向に触れておくことが欠かせません。