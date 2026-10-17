AIの活用は検証や試用の段階から、業務への定着や、より高度な活用を目指す段階へと移りつつあります。AIを個人の生産性向上にとどめず、全社の価値創出にどうつなげるか。AIによる生成物の品質をいかに高めるか――。AI活用を次の段階に進めるために、情報システム担当者が解決すべき課題はさまざまです。当然ながら既存のITインフラやシステムに潜む課題への対処も欠かせません。

本稿では2026年9月28日〜10月4日に＠ITで公開された記事の中から、特に注目を集めた10本を、記事へのアクセスや反響を基にランキング形式で紹介します。

最大12万人が「Claude Cowork」を利用するためのシステムを、2週間で構築したNEC。どのような基準で構築手段を選定し、全社利用に必要なセキュリティやガバナンスをどう確保したのか。

AI駆動開発の普及で「人月モデル」の前提が崩れ始めた。ULSコンサルティング漆原茂氏は、開発が労働集約型から知識集約型へ移ると説き、「AIで若手は不要」という風潮を危険な誤解と一蹴。AI時代に人とチームを育て続ける企業こそが競争力を持つと訴える。

Claude Codeの作者ボリス・チャーニー氏が、「AIが書いたコードは中身を見なくてよいのか」という開発者からの相談に回答した。プロトタイプと本番コードの線引きと、品質を守るための具体策を、筆者自身の実践も添えて紹介する。

Googleは、AIエージェント開発コンテストの上位作に見られる4つの設計パターンを公開した。応募の多くが「マルチエージェントシステム」を掲げていたが、実態は単一のモデルがプロンプトをつなげているだけのものもあったという。

セキュリティを重視してインターネット接続を制限してきたネットワークで、クラウドサービスや生成AIをどう活用するか。群馬県高崎市は、職員が使う約3800台の端末やグループウェアの刷新を機に、ネットワーク構成を見直した。

MCPはLLMが未成熟な時期に外部サービス接続用として普及したが、AIモデルの高度化で役割が縮小している。あるソフトウェアエンジニアは、多くのMCPサーバを廃し、これを介さない手法を取り入れるべきだと主張した。一体それは何だろうか。

毎秒2テラビット（2Tbps）という、次世代の光通信にも匹敵する通信速度を「無線」で実現する――。NTTが、100メートルの無線伝送実験で2Tbpsを達成した。なぜ光ファイバーではなく無線を使用したのか。またどのような仕組みを用いたのか。

生成AIやAIエージェントで開発・運用の自動化が進む一方、IT人材不足は解消していません。企業の間での争奪戦は激化しているともいえる状況です。AIがあってもなぜITエンジニアは足りないのでしょうか。

Claude CodeをローカルPCで使う場合、4つの利用形態（CLI、VS Code拡張機能版、Desktopアプリ、Web版）があります。マークダウンプレビューツールの作成を通じて、それぞれの使い分け、Plan ModeやCheckpointsを活用した効率的な開発手順を解説します。

不正アクセスや認証情報の窃取による被害を防ぐために、IDとパスワードだけに頼らない対策の一つになるのが「多要素認証」（MFA）だ。ネットワークに接続しない環境でも利用できる多要素認証の仕組みをソフト技研が発表した。

今回のランキングでは、AIの具体的な活用や運用に関する記事が上位に入りました。導入した生成AIを全社に定着させる取り組みから、AIが生成したソースコードの品質を確保するための知見まで、幅広いテーマが関心を集めています。ネットワークの通信速度の向上や認証手法の見直しなど、既存ITの課題解決に関する記事も引き続き読まれました。取り上げた事例や技術情報が、今後のシステム設計や運用の参考になれば幸いです。