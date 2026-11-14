生成AIやAIエージェントといった新しい技術が、システムの開発や運用などにも活用されるようになりました。一方で日々の業務を支える既存システムも稼働し続けており、保守や刷新などに関する課題を抱えています。新しい技術をどう取り入れ、既存の仕組みをどう改善するか――、情報システム担当者がこうした判断をする際の手掛かりとなるのが、最新の技術動向や他社の取り組みです。

本稿では2026年10月26日〜11月1日に＠ITで公開された記事の中から、特に注目を集めた10本を、記事へのアクセスや反響を基にランキング形式で紹介します。

Stack Overflowは、年次ソフトウェア開発者調査「2026 Stack Overflow Developer Survey」の結果を発表した。

業務への影響を抑えながら、オンプレミスインフラで稼働する業務システムのDBを、クラウドサービスに移行するにはどうすればよいのか。オーケーが実践した“止められないDB”の移行術を見てみよう。

山手線における「5G」の実測では同じ規格でも大きな差が現れ、次世代の「Wi-Fi 8」は最高速度より安定性を重視。NTTは、ミリ波よりも周波数が高い「サブテラヘルツ帯」で光通信に匹敵する超高速伝送を実現。無線通信の進化と現在地を追います。

コロナ禍には「Microsoft Teams」のチーム作成申請が月約1000件に急増し、担当者の負担が課題になっていた旭化成。定型作業をどう効率化し、運用工数の削減につなげたのか。

国内の主要4キャリアで、5Gを利用できるエリアにはどれほどの違いがあるのか。実際の利用環境に基づく調査から、最大約2倍の差が明らかになった。

個人情報保護委員会などの複数機関が、セキュリティ対策の点検を促す文書を公開した。何を確認し、どこから着手すべきか分からない企業に向けて、対策の検討を助ける無償の点検表が登場した。その中身とは。

国内企業を揺るがす一連の不正アクセス被害で、AIによる自律型攻撃ツール「ARTEX」の関与が判明した。短時間で広範囲に仕掛けられる攻撃に注目が集まるが、専門家たちが一様に指摘するのは「使われた侵入経路そのものは従来と変わらない」という厳しい現実だった。有識者たちの視点から、見せかけの先進技術に惑わされず足元を固めるための具体策を探る。

AIエージェントを導入して開発や運用効率を改善したい――。そう思う方は多いでしょう。しかしAIエージェントが暴走して意図しない動作を引き起こす可能性は決して低くありません。従来のソフトウェア制御のやり方では通用しないこの問題をどう解消すればいいのか。実践的な3つの解決策を提示します。

AIは、長年使われてきたCOBOLのプログラムをどこまで理解できるのか。レガシーシステムの刷新にAIを活用する上で、その能力をどう評価すべきかは重要な課題だ。とはいえAIの読解力が高くても、システム全体を正しく理解できるとは言えない。AI活用の可能性を見極めるために、企業は何を検証すべきなのか。

Fortinetは複数のセキュリティ製品を対象に修正プログラムを公開し、外部公開機器の迅速な更新を呼び掛けた。同社によると、AIの進化で、脆弱性を突く攻撃コードの生成はわずか数時間で実現する可能性がある。これにどう備えればいいか。

今回は、プログラミング言語や無線通信などの技術動向に加えて、AIの活用方法やAI導入に伴うリスク、既存システムの刷新・改善の方法を扱った記事が上位に入りました。新しい技術への理解を深めつつ、既存システムが抱える課題に対処する方法を知りたいという、情報システム担当者の関心がうかがえます。気になった記事は、ぜひ上記のランキングから本文をご確認ください。今回紹介した記事が、自社の技術選定や既存システムの見直しに取り組む際の参考になれば幸いです。