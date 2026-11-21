AIの活用が広がる中、いかに既存システムにAIを組み込み、実用的な仕組みとして構築するかへの関心が高まっています。「マルチエージェントの設計パターン」や「既存REST APIのMCP化」といった、具体的な設計・実装手法を扱う記事がランキング上位に入りました。Googleの「SREの教科書」が10年ぶりに改訂されたことも注目を集めました。一方で、ソフトウェアの脆弱（ぜいじゃく）性や認証の安全性を巡る新たな課題、VMware製品の代替戦略、さらにはエンジニアの働き方まで、現場が直面するリアルな課題も多くの読者に支持されています。

本稿では2026年11月2〜8日に＠ITで公開された記事の中から、特に注目を集めた10本を、記事へのアクセスや反響を基にランキング形式で紹介します。

AIエージェントの一般化に伴い、複数のAIエージェントを連携させるマルチエージェントシステムが注目されています。GitHub、Google、Siemensが紹介した15のデザインパターンを、設計上の課題や具体的な活用場面とともに解説します。

Googleは、システムの信頼性を確保するための考え方や実践手法をまとめた書籍『Site Reliability Engineering』の第2版を発表した。初版の出版から10年、システム運用の考え方や手法はどのように変わったのか。

多くの日本企業がAIへの投資を進めている。だが、 テクノロジー導入偏重の考え方では、過去のデータレイクやMDMの失敗を繰り返すだけだと、ガートナーの一志氏は警鐘を鳴らしている。

Rimini Streetは、VMwareを利用する組織の269人を対象にした調査の結果を発表した。約半数の組織が、VMware Cloud Foundation（VCF）へ移行する計画はないと回答。何を検討しているのか。

Hajimariは、正社員とフリーランスのITエンジニアを対象に、働き方の満足度などを調査した。満足度に統計的に意味のある差はなかったが、相手の働き方への転向を考えたことがある割合では有意な差が出た。

既存のREST APIをMCPサーバ化する際、利用者ごとのアクセス制御や、ツールの呼び出し回数に伴うトークン消費が課題となる。オリックスはAWSのサービスを使った検証で、既存APIを改修せずにこれらの課題に対処する方法を探った。

OSやアプリケーションを更新しても、脆弱性が残っているかもしれない。Googleの圧縮ライブラリ「Brotli」に、CVSS 9.2の重大脆弱性が見つかった。Node.jsではコード実行も実証され、攻撃の試みも観測されている。広く使われるライブラリだからこそ、見落とされやすい攻撃経路に注意が必要だ。

「パスキーは安全」。そんな認識に一石を投じる研究結果が公表された。狙われたのは暗号技術そのものではなく、Googleの同期パスキーを支える実装や復旧の仕組みだ。侵害済み端末を前提にした3つの攻撃は、認証の“信頼”をどう揺るがすのか。その手口と対策を解説する。

AIを使えば、長年使われてきたCOBOLのコードを解析することはできる。しかし、そこに記されたデータ項目名が業務上何を意味するのかまで、正しく読み解けるわけではない。レガシーシステムの移行を阻む、長年の運用の中で失われてきた「意味」をどう取り戻せばよいのか。

Earendilは、最小限の機能を備え、拡張性の高く堅牢とするエージェントハーネス「Pi 1.0」を提供開始した。併せて、長時間稼働するエージェント型アプリケーションを構築するための新たな実験的パッケージ「Pi Durable」も公開した。

今回のランキングに入った記事を見ても、AIの普及を背景に技術スタックの前提が変わりつつあることが分かります。新たな技術への対応と、既存の技術・システムの見直し。その両方が、今のエンジニアに求められています。変化の激しい時代だからこそ、技術の進化を追うだけでなく、その変化が現場に何をもたらすのかを考え、業務に落とし込んでいくことが求められます。