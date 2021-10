% cargo run --bin func4 Compiling functions v0.1.0 (/Users/nao/Documents/atmarkit_rust/functions) error[E0384]: cannot assign to immutable argument `y` --> src/bin/func4.rs:10:9 | 6 | fn multiplier(x: i32, y: i32) -> i32 { | - help: consider making this binding mutable: `mut y` ... 10 | y -= 1; | ^^^^^^ cannot assign to immutable argument