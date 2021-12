fn main() { let s1 = String::from("Hello, world!!"); let c = 'w'; let (s2, pos) = search_position(s1, c); println!("文字'{}'の「{}」中の位置は{}文字目です。", c, s2, pos); // 「文字'w'の「Hello, world!!」中の位置は7文字目です。」 } // sからcを探してその位置を返す関数 fn search_position(s: String, c: char) -> (String, usize) { let pos = s.find(c).unwrap(); (s, pos) }