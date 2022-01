連載目次

前回は、微分法の数値計算を行いました。今回は、積分の数値計算法を見ていきます。まず、高校で学んだ台形公式を使った積分の数値計算を行い、次により精度のよいシンプソンの公式を使った数値計算を行います。また、乱数を使ってデータのサンプリングを行うモンテカルロ法も紹介します。Pythonの文法やライブラリに関してはNumPyのlinspace関数の利用と、乱数の利用を取り上げます。

今回の練習問題としては、正規分布の−2σ〜2σ までの累積確率を求めるプログラム、曲線の長さを求めるプログラム、マルコフ連鎖モンテカルロ法(メトロポリス法)による正規分布のサンプリングを行うプログラムを取り上げます。

上に記した各種の方法は、中学・高校の数学で全て理解できるものです。聞き慣れない用語が幾つか登場しているかもしれませんが、実際のところ面積や割合を求めるために総和の計算をしているだけです。気軽に読み進めてください。

積分(定積分)は、微小な値の総和を求めることと考えられます。それにより、面積が求められるということは高校の数学で学んだ通りです。積分は、確率密度関数を基に、累積確率を求める場合などにも使われます。まずは、ごく簡単な例を使って積分の数値計算を行ってみましょう。

例えば、以下のような定積分を考えてみます。

これは、図1に示したy=x2のグラフとx軸の0〜1で囲まれるアミカケの部分の面積を求める計算にほかなりません。

解析的に積分の計算を行うと、

となります。しかし、このような式の変形ができなくても面積を求めることはできます。

というわけで、この積分の近似計算を行ってみましょう。まずは台形公式を使ってやってみます。なお、今回のサンプルプログラムについても、紹介動画を用意してあります。ただし、コードを1行1行解説しているわけではなく、作成から実行までの流れを紹介したものなので、全体像と実行結果を確認するのにご利用ください。

コラム 定積分の計算方法

積分のための式の変形ができなくても数値計算はできますが、ここで簡単に解説しておきます。読み飛ばしていただいても構いませんが、高校で学んだ数式の意味や書き方を思い出したい方は確認しておいてください。

をxで積分することを以下のように書きます。∫は「インテグラル」と読みます。積分した結果もxの関数になるので、それをF(x)と表しておきます。

積分は微分の逆の計算です。微分の場合は、指数を係数に掛け、指数の値を1減らしました。その逆なので、指数を1増やして、「1/指数」を係数に掛ければ、簡単に計算ができます。上の例であれば、xの指数が2なので、3乗にして、1/3を掛けます。Cは定数項です。Cの値はどんな値であっても構いません(右辺を微分すると定数項のCは消えてしまいます)。

この式ではCの値が決まらないので「不定積分」と呼ばれます。また、F(x)は原始関数と呼ばれます。

積分を行うxの範囲が決まっている場合は「定積分」と呼ばれ、

のように、∫の下に下限値(数学用語では「下端」と呼ばれます)を書き、上に上限値(数学用語では「上端」と呼ばれます)を書きます。この場合、原始関数のxに上限値を代入した式からxに下限値を代入した式を引くと、定積分の値が求められます。

なお、F(b)−F(a)のことを、

と書きます。