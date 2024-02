i = -1

f = -1.23

c = 1.0 + 1.0j



# 組み込みのabs関数

result = abs(i)

print(result) # 1



result = abs(f)

print(result) # 1.23



result = abs(c)

print(result) # 1.4142135623730951



# math.fabs関数

from math import fabs



result = fabs(i)

print(result) # 1.0



result = fabs(f)

print(result) # 1.23



result = fabs(c) # TypeError



# リストの要素の絶対値を求める

l = [-1., 2, -3.]

result = [abs(item) for item in l]

print(result) # [1.0, 2, 3.0]



# numpy.abs関数

import numpy as np



result = np.abs(l)

print(result) # [1. 2. 3.]



a = np.array(l)

print(a) # [-1. 2. -3.]

result = np.abs(a) #

print(result) # [1. 2. 3.]



# __abs__特殊メソッド

class Point:

def __init__(self, x=0, y=0):

self.x = x

self.y = y



def __repr__(self):

return f'Point({self.x}, {self.y})'



def __str__(self):

return f'({self.x}, {self.y})'



p = Point(1, 1)

print(p) # (1, 1)

print(repr(p)) # Point(1, 1)



result = abs(p) # TypeError



from math import sqrt



class Point:

def __init__(self, x=0, y=0):

self.x = x

self.y = y



def __repr__(self):

return f'Point({self.x}, {self.y})'



def __str__(self):

return f'({self.x}, {self.y})'



def __abs__(self):

return sqrt(self.x ** 2 + self.y ** 2)



p = Point(1, 1)

result = abs(p) # OK

print(result) # 1.4142135623730951