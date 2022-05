import numpy as np



c = np.array([2, 3])

d = np.array([4, 1, 2])



print(c + d)

# 出力例:

# ---------------------------------------------------------------------------

# ValueError Traceback (most recent call last)

# <ipython-input-98-fb905072e5a3> in <module>()

# 2 c = np.array([2, 3])

# 3 d = np.array([4, 1, 2])

# ----> 4 print(c + d)

#

# ValueError: operands could not be broadcast together with shapes (2,) (3,)