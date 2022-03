result = [

'ref deadline category reward teamCount Entered',

'----------------- ---------- --------------- --------- --------- -------'

]

for competition in competitions:

r = competition.ref

d = str(competition.deadline).split(' ')[0]

c = competition.category

rw = competition.reward

t = competition.teamCount

u = competition.userHasEntered

s = f'{r:17} {d:10} {c:15} {rw:9} {t:9} {u:7}'

result.append(s)



print('

'.join(result))