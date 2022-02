from openpyxl import Workbook # 「pip install openpyxl」でインストールしておく



# ワークブックの新規作成と保存

wb = Workbook()

wb.save('myworkbook.xlsx')



# ワークブックの読み込み

from openpyxl import load_workbook



wb = load_workbook('myworkbook.xlsx')



# ワークシートの選択

ws = wb['Sheet'] # ワークシートを指定

ws = wb.active # アクティブなワークシートを選択

print(f'sheet name: {ws.title}') # sheet name: Sheet



# ワークシートの作成

wb.create_sheet('my sheet')

wb.create_sheet('my sheet')

wb.create_sheet('my sheet')



# ワークシートの列挙

for sheet in wb:

print(f'sheet name: {sheet.title}')

# 実行結果:

#Sheet

#my sheet

#my sheet1

#my sheet2



# セルに書き込み

ws['A1'] = 'Hello from Python'

wb.save('myworkbook.xlsx') # overwrite myworkbook.xlsx



# セルの値の表示

print(ws['a1'].value) # Hello from Python



# cellメソッドでセルに書き込み

ws.cell(row=1, column=1).value = 1

print(ws['a1'].value) # 1

ws.cell(row=1, column=1, value=2)

print(ws['a1'].value) # 2



for idx in range(1, 4):

ws.cell(row=1, column=idx, value=idx)

ws.cell(row=2, column=idx, value=-idx)



# ワークシートの全セルを反復(行ごと)

for row in ws.iter_rows():

for cell in row:

print(cell.value)

# 出力結果:

#1

#2

#3

#-1

#-2

#-3



for row in ws.rows:

for cell in row:

print(cell.value)



min_row = ws.min_row

max_row = ws.max_row

min_col = ws.min_column

max_col = ws.max_column



for row in ws.iter_rows(min_row=min_row, max_row=max_row,

min_col=min_col, max_col=max_col):

for cell in row:

print(cell.value)



# セルの値を取得する

for row in ws.iter_rows(values_only=True):

for value in row:

print(value)



# ワークシートの全セルを反復(列ごと)

for column in ws.iter_cols(values_only=True):

print(column)



for column in ws.columns:

for cell in column:

print(cell.value)



# セル範囲の取得

rng = ws['A1':'C2']

print(rng)

# 出力結果:

#((<Cell 'Sheet'.A1>, <Cell 'Sheet'.B1>, <Cell 'Sheet'.C1>),

# (<Cell 'Sheet'.A2>, <Cell 'Sheet'.B2>, <Cell 'Sheet'.C2>))



values = []

for row in rng:

tmp = []

for col in row:

tmp.append(col.value)

values.append(tmp)

#values = [[col.value for col in row] for row in rng]

print(values)



# セル範囲への代入

from openpyxl.cell.cell import Cell



def get_shape(rng):

return (len(rng), len(rng[0]))



def assign2range(dst, src):

dst_shape = get_shape(dst)

src_shape = get_shape(src)

if src_shape != dst_shape:

raise ValueError('shapes of arguments not match')



for d, s in zip(dst, src): # dst/src: Cellまたは値のタプルを格納するタプル

for t, v in zip(d, s): # d/s: Cellまたは値を格納するタプル

if isinstance(v, Cell):

v = v.value

t.value = v



values = [

[1, 2, 3], [4, 5, 6]

]



assign2range(ws['A1':'C2'], values)

assign2range(ws['A1:C1'], [[100, 200, 300]])

assign2range(ws['A3':'C4'], ws['A1':'C2'])



wb.save('myworkbook.xlsx')