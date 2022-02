from openpyxl import Workbook

from datetime import datetime



wb = Workbook()

ws = wb.active



header = ['日付', '時間', '名前', '年齢', 'おじさん度']

dt = datetime(2022, 2, 15, 12, 34, 56)

values = [dt.date(), dt.time(), 'かわさきしんじ', 123, .87]



for idx in range(1, 6):

ws.cell(row=1, column=idx, value=header[idx-1])

ws.cell(row=2, column=idx, value=values[idx-1])



wb.save('myworkbook.xlsx')