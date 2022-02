use std::env; (1) use std::fs::File; use std::io::prelude::*; fn main() { let args: Vec<String> = env::args().collect(); (2) let filename = &args[1]; let mut file = File::open(filename).unwrap(); (3) let mut contents = String::new(); file.read_to_string(&mut contents).unwrap(); (4) println!("{}", contents); }