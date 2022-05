struct Range<T> { (1) min: T, max: T, step: T, current: T, } fn main() { let int_range = Range {min: 1, max: 10, step:1, current: -1}; (2) let float_range = Range {min: 1.0, max: 100.0, step: 0.1, current: -1.0}; //let mixed_range = Range {min: 1.0, max: 10, step: 1, current: -1.0}; (3) println!("min: {}, max: {}, step: {}, current:{}", int_range.min, int_range.max, int_range.step, int_range.current); // min: 1, max: 10, step: 1, current:-1 println!("min: {}, max: {}, step: {}, current:{}", float_range.min, float_range.max, float_range.step, float_range.current); // min: 1, max: 100, step: 0.1, current:-1 }