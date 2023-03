# 波かっこを使う

d = {} # 空の辞書

print(d) # {}



d = {'key0': 0, 'key1': 1}

print(d) # {'key0': 1, 'key1': 1}



# キーにはハッシュ可能なオブジェクトとしなければならない

key = [0, 1, 2] # リストはハッシュ不可能

value = 102

d = {key: value} # TypeError



key = (0, 1, 2) # このタプルはハッシュ可能

d = {key: value} # OK

print(d) # {(0, 1, 2): 102}



key = ([0, 1, 2], 3, 4) # このタプルはハッシュ不可能

d = {key: value} # TypeError



# dict関数を使う

d = dict() # 空の辞書

print(d) # {}



# dict関数にキーワード引数を指定する

d = dict(key0=0, key1=1)

print(d) # {'key0': 0, 'key1': 1}



# Pythonのマッピング型(辞書的なオブジェクト)を指定する

d2 = dict({'value2': 2, 'value3': 3})

print(d2) # {'value2': 2, 'value3': 3}



# dict関数に2要素の反復可能オブジェクトを要素とする反復可能オブジェクトを渡す

l0 = ['key0', 0]

t0 = ('key1', 1)

l1 = [l0, t0]

print(l1) # [['key0', 0], ('key1', 1)]

d = dict(l1)

print(d) # {'key0': 0, 'key1': 1}



# 内包表記を使う方法

d = {f'key{x}': x for x in range(2)}

print(d) # {'key0': 0, 'key1': 1}