連載目次

無償で利用できるLinuxサーバのディストリビューションとしてよく使われてきた「CentOS Linux 7」(以下、「CentOS 7」)が、2024年6月30日をもってサポートを終了する。その後はセキュリティパッチが提供されないため、安全に運用できなくなってしまう。

しかし、次バージョンの「CentOS Linux 8」はすでにサポートが終了している。また、サポートが続いている「CentOS Stream」は、「Red Hat Enterprise Linux」(以下、「RHEL」)より早く新機能を取り込む先進的な方針を掲げており、CentOS 7とは方向性が異なる。そのため、CentOS以外で無償利用が可能なRHEL互換OSを探している人は多いのではないだろうか。

その候補の1つが「AlmaLinux」である。CloudLinux社など複数企業からの支援を受けつつ、コミュニティー主体で開発されてきたAlmaLinuxは、これまでRHEL 8/9の各バージョンのリリースから間を空けずに同一バージョンがリリースされた他、クラウドサービス向けのOSイメージも提供されている。CentOS Linuxの有力な代替候補として挙げられることも多い。

本Tech TIPSでは、このAlmaLinuxをAzureの仮想マシン(VM)としてデプロイする際の注意点を説明したい。

Red HatがRHELのソースコード公開方針を変更。AlmaLinuxへの影響は?

Red Hatは2023年6月、RHELに含まれるOSS(オープンソースソフトウェア)のソースコード公開を、CentOS Streamのリポジトリに限定することを発表した(詳細はRed Hatのブログ記事「Red Hat’s commitment to open source: A response to the git.centos.org changes」[英語]参照)。

従来は、RHEL自体に含まれるOSSソースコードが公開されていて、そこからRHELの完全互換OS(クローンOS)を作ることが可能だった。しかし今後は、その公開対象がRHELとは似て非なるCentOS Streamに変わるため、RHELの完全互換OSを実現するのが非常に困難になることが予想される。

このRed Hatの方針変更に対し、AlmaLinuxを運営する「AlmaLinux OS Foundation」は2023年7月に、従来の「1対1の互換性」からABI(アプリケーションバイナリインタフェース)の互換性を目指す方針に変えることを表明した(詳細は同団体のブログ記事「The Future of AlmaLinux is Bright」[英語]参照)。

AlmaLinux OS Foundationのサイトに掲載された今後のAlmaLinuxの方針に関するブログ記事



この方針変更後でも、RHELと互換性のあるアプリケーションは引き続きAlmaLinuxでも実行できる一方で、例えばRHELにあるバグがAlmaLinuxにはない、あるいはRHELにないバグがAlmaLinuxに生じる可能性がある、とのことだ。

この発表を読む限り、RHEL対応アプリケーションをAlmaLinuxで実行するにはソースコードからの再コンパイルが必須、といった手間がユーザー側で生じることはそうそうないように思える。ただ、実際にCentOS 7からの移行先システムの構築/運用にどう影響するかは、早めにAlmaLinuxの試用を開始し、様子を見ていく必要があるのではないだろうか。