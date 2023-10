この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

Microsoftは2023年10月4日(米国時間)、「Visual Studio Code」(以下、VS Code)の「C# Dev Kit」拡張機能の一般提供を開始したと発表した。Windows、macOS、Linux、さらにはCodespacesで、ソリューションエクスプローラでコードを管理したり、ユニットテストの検出および実行機能を用いてコードをテストしたりでき、C#開発体験が向上するとしている。

C# Dev Kit拡張機能をインストールすると、VS Codeで提供されている拡張機能の「C#」「IntelliCode for C# Dev Kit」「.NET Runtime Install Tool」が自動的にインストールされる。

