with open('test.csv') as f:

header = f.readline()



columns = header.replace('# ', '').strip().split(',')

col = {k: v for v, k in enumerate(columns)}

print(col)

# 出力結果:

# {'MedInc': 0, 'HouseAge': 1, 'AveRooms': 2, 'AveBedrms': 3, 'Population': 4,

# 'AveOccup': 5, 'Latitude': 6, 'Longitude': 7, 'MedHouseVal': 8}