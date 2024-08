import numpy as np

from scipy.stats import norm

import matplotlib.pyplot as plt



# 12個の一様乱数を10000回作る(10000行×12列)

sample = np.random.rand(10000, 12) * 12 - 6 # 0〜1の乱数なので、12倍して6を引けば-6〜6の範囲になる

# 各行の平均値を求める

means = sample.mean(axis=1)

# ヒストグラムを作成する(範囲は-4〜4まで、階級は100個、縦軸を確率とする)

plt.hist(means, range=(-4, 4), bins=100, density=True)



# 標準正規分布

x = np.linspace(-4, 4, 100) # -4〜4までを100個に分けた数列を作る

y = norm.pdf(x, loc=0, scale=1) # 標準正規分布の確率密度関数の値を求める

plt.plot(x, y) # グラフを作る



# グラフを表示する

plt.show()