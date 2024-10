import random



# random.randint関数とchr関数を使う例

start = ord('a')

end = ord('z')

n = 10



tmp = [chr(random.randint(start, end)) for _ in range(n)]

result = ''.join(tmp)

print(result) # 出力例:rhnravmvxd



# random.choice関数とchr関数を使う例

tmp = [chr(random.choice(range(start, end+1))) for _ in range(n)]

result = ''.join(tmp)

print(result) # 出力例:xprounzvjn



# random.choices関数はシーケンスを取り扱うので文字列を与えてもよい

lowercases = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'

tmp = [random.choice(lowercases) for _ in range(n)]

result = ''.join(tmp)

print(result) # 出力例:bchjeiuevi



# ASCII文字のコードポイントは連続していない

start = ord('A')

end = ord('z')

tmp = [chr(random.randint(start, end)) for _ in range(n)]

result = ''.join(tmp)

print(result) # 出力例:SEo[jypUNa



# random.choices関数を使う例

lowercases = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'

uppercases = lowercases.upper()

letters = lowercases + uppercases

tmp = random.choices(letters, k=n)

result = ''.join(tmp)

print(result) # 出力例:sKbUUDAKXj



# stringモジュールを使う例

from string import ascii_lowercase, ascii_uppercase, ascii_letters, digits



print(ascii_lowercase) # abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

print(ascii_uppercase) # ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

print(ascii_letters) # abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

print(digits) # 0123456789



def get_random_string(n, lower=True, upper=True, numbers=False):

chars = ''

if lower:

chars += ascii_lowercase

if upper:

chars += ascii_uppercase

if numbers:

chars += digits



return ''.join(random.choices(chars, k=n))



result = get_random_string(10, numbers=True)

print(result) # 出力例:8yoUtn9vYM