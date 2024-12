from collections import ChainMap



d0 = {'a': 1, 'b': 2}

d1 = {'b': 3, 'c': 4}

d2 = {'c': 5, 'd': 6}

cm0 = ChainMap(d2, d1, d0) # リストの後ろの辞書が、前にある辞書で上書きされる



print(cm0) # ChainMap({'c': 5, 'd': 6}, {'b': 3, 'c': 4}, {'a': 1, 'b': 2})

print(cm0['a']) # 1

print(cm0['b']) # 3

print(cm0['c']) # 5



# ChainMapのキーと値を反復

for k, v in cm0.items():

print(f'{k}: {v}')

# 出力結果:

#a: 1

#b: 3

#c: 5

#d: 6



# 以下と同様

d = d0.copy() # {'a': 1, 'b': 2}

d.update(d1) # {'b': 3, 'c': 4}で更新

d.update(d2) # {'c': 5, 'd': 6}で更新

for k, v in d.items():

print(f'{k}: {v}')



# ChainMapを構成するマッピングを一覧する

print(cm0.maps) # [{'c': 5, 'd': 6}, {'b': 3, 'c': 4}, {'a': 1, 'b': 2}]

cm0.maps[0]['c'] = 50 # ChainMapのマッピングはリストでアクセスできる

print(cm0) # ChainMap({'c': 50, 'd': 6}, {'b': 3, 'c': 4}, {'a': 1, 'b': 2})

print(d2) # {'c': 50, 'd': 6}:元のマッピングでも変更が反映される



# ChainMapの更新は先頭のマッピングに対して行われる

cm1 = ChainMap(d1, d0)

print(cm1) # ChainMap({'b': 3, 'c': 4}, {'a': 1, 'b': 2})

cm1['b'] = 30

print(cm1) # ChainMap({'b': 30, 'c': 4}, {'a': 1, 'b': 2})

print(d1) # {'b': 30, 'c': 4}:元のマッピングでも変更が反映される



cm1['foo'] = 'FOO'

print(cm1) # ChainMap({'b': 30, 'c': 4, 'foo': 'FOO'}, {'a': 1, 'b': 2})

print(d1) # {'b': 30, 'c': 4, 'foo': 'FOO'}



del(cm1['a']) # KeyError



# 元のマッピングに影響を及ぼしたくない場合はnew_child()メソッドを使う

d0 = {'a': 1, 'b': 2}

d1 = {'b': 3, 'c': 4}

cm1 = ChainMap(d1, d0)

cm2 = cm1.new_child() # 現在のChainMapから独立したChainMapを作成

print(cm2) # ChainMap({}, {'b': 30, 'c': 4}, {'a': 1, 'b': 2})

cm2['b'] = 30

print(cm2) # ChainMap({'b': 30}, {'b': 3, 'c': 4}, {'a': 1, 'b': 2})



cm2.maps[1]['b'] = 33 # 元のマッピングに影響を及ぼすことは可能

print(cm2) # ChainMap({'b': 30}, {'b': 33, 'c': 4}, {'a': 1, 'b': 2})

print(d1) # {'b': 33, 'c': 4}

print(cm2['b']) # 30



d0 = {'a': 1, 'b': 2}

d1 = {'b': 3, 'c': 4}

d2 = {'c': 5, 'd': 6}

cm3 = ChainMap(d2, d1, d0)

print(cm3) # ChainMap({'c': 5, 'd': 6}, {'b': 3, 'c': 4}, {'a': 1, 'b': 2})

print(cm3.parents) # ChainMap({'b': 3, 'c': 4}, {'a': 1, 'b': 2})