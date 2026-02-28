「生成AIによるエンジニア代替」のわな、「バイブコーディング」の誤算　開発現場で何が？今週の「＠IT」よく読まれた記事“10選”

＠ITで公開された記事の中から、特に注目を集めた10本をランキング形式で紹介します。何が読者の関心を引いたのでしょうか。

» 2026年02月28日 08時00分 公開
[＠IT]

　AI（人工知能）によるエンジニア代替が進まない背景や、主要なコーディングエージェントが持つセキュアコーディング能力の課題に注目が集まりました。AIを活用した開発現場で発生している品質低下やベテランの疲弊といった問題、特定のコーディング手法におけるセキュリティリスクなど、AI技術導入の現状と課題に高い関心が寄せられています。

　本稿では2026年2月9〜15日に＠ITで公開された記事の中から、特に注目を集めた10本を、記事へのアクセスや反響を基にランキング形式で紹介します。

1位：なぜAIによるエンジニア代替はうまくいかないのか？　“効率化”のはずが、現場で起きている逆転現象

　AIで開発は効率化したはずだった。ところが現場では、品質低下やベテランの疲弊といった想定外の問題が広がっている。AI時代の開発現場で何が起きているのかを読み解く。

2位：セキュリティに優れた18社が「二つ星」認定、IT業界団体の“サイバー格付け”

　日本IT団体連盟は2026年1月20日、日経500種平均株価構成銘柄を対象とした「日本IT団体連盟サイバーインデックス企業調査2025」の結果を公開した。優れた取り組みが確認できた72社に対し、星を付与する格付けを行った。

3位：5大コーディングエージェントの比較で分かった「バイブコーディング」の落とし穴

　サイバーセキュリティ企業のTenzaiは、「Cursor」「Claude Code」「OpenAI Codex」「Replit」「Devin」という5つの主要なコーディングエージェントを取り上げ、セキュアコーディング能力を比較した結果を公開した。

4位：Claude Codeの「VS Code」拡張機能、一般公開　“CLIの操作体験”をエディタに融合

　Anthropicは、AIコーディング支援ツール「Claude Code」をコードエディタ「Visual Studio Code」（VS Code）で利用できる拡張機能「Claude Code for VS Code」を一般公開した。CLIに近い体験をエディタ上で提供する。

5位：Windows 11が重い・つながらない……。できる情シスが真っ先に使う管理コマンド5選

　「PCが不安定だ」「ネットワークにつながらない」……現場のトラブル対応に追われる管理者の強い味方は、GUIよりも実はコマンドラインだ。再起動の手間を省く設定変更から、フリーズの原因特定、破損したシステムファイルの自動修復まで。Windows 11の運用を劇的に効率化する、5つの必須コマンドを解説する。

6位：「Wi-Fi HaLow」が産業用途に浸透、「UWB」の成熟も　2026年以降の無線技術トレンド

　ABI Researchは、サプライチェーンの回復と技術成熟を背景に、産業・企業向け無線市場が再成長局面にあると分析する。企業が注目すべき主要トレンドを解説する。

7位：「コーディングは死ぬ」「AIはソフトウェアをディスラプトする」　生成AI革命の本当の価値

　世界最大のVCであるAndreessen Horowitzのゼネラルパートナー、マーティン・カサド氏が東京で講演、生成AIブームの正体を解説した。生成AIは、インターネットと同じレベルの歴史的変革であり、ソフトウェア業界の在り方を根本的に変える。これにより、ソフトウェアの黄金時代が到来しつつあるという。

8位：AWSの支配が揺らぎ、“新興勢”が躍進——クラウドは「専門性で選ぶ」時代？

　クラウドインフラサービス市場で、「ネオクラウド」と呼ばれる新興事業者の存在感が高まっています。その一方で、AWSのシェアが下落傾向にあり、ハイパースケーラーが圧倒的な影響力を持ってきた構図に変化の兆しが見えています。

9位：【2026年2月版】生成AI 6大サービス比較：企業を情報漏えいから守るための管理者ガイド

　生成AIは「実験」から「基幹インフラ」へ。驚異の低コストを誇るDeepSeek-R1の登場で市場が激変する中、Gemini 3やGPT-5.2など主要サービスの機能と最新価格を徹底比較。IT管理者が直面する「シャドーAI」のリスクや、複雑化する各社のオプトアウト設定手順を詳しく解説する。

10位：世界で最も使われている「危険なパスワード」　NordPassが2025年版を発表

　NordPassは、2025年版の「最も一般的なパスワード上位200」を発表した。「123456」が依然として最も多く使われており、若年層から高齢層まで世代を問わず脆弱なパスワード利用が続いている実態が明らかになった。

　AI開発における課題やコーディングエージェントのリスクといった生成AI関連の話題に注目が集まる中、「Windows 11」の管理コマンドや無線技術のトレンドなど、システム管理者の実務に役立つ情報にも関心が寄せられました。AIについてはただ情報を追うだけでなく「自社の環境にどう生かせるか」という視点で取捨選択していく姿勢が、より一層求められそうです。

