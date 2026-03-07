「Windows 11」のエクスプローラー操作を効率化するキーボードショートカットや、「Microsoft 365」ライセンスで利用できるAI（人工知能）アシスタント「Copilot」機能、そしてWindows 11のセットアップ時にMicrosoftアカウントを回避する方法など、情シスにとって役立つ情報が上位にランクインしました。エンジニアやセキュリティ担当者のスキルアップにつながる記事も注目されています。

本稿では2026年2月16〜22日に＠ITで公開された記事の中から、特に注目された10本を、記事へのアクセスや反響を基にランキング形式で紹介します。

Windows 11のエクスプローラー操作において、マウスによるクリックやポインターの移動に時間を取られていないだろうか。実は、標準搭載のキーボードショートカットを駆使するだけで、日々のファイル操作を効率化できる。本Tech TIPSでは、パスのコピーから階層移動まで、知っているだけで作業効率が向上する「5つのテクニック」を解説する。

企業の情報システム部門が「Microsoft 365」「Microsoft 365 Copilot」を社内で有効活用するためのノウハウを解説する本連載。初回は、Microsoft 365 Copilotのライセンスを持っていないMicrosoft 365ユーザーでも使えるCopilotの機能を解説します。

Windows 11のセットアップにはMicrosoftアカウントがほぼ必須だが、プライバシー保護や業務上の理由からローカルアカウントを使いたいケースも多い。最新の2025 Update（バージョン25H2）でも使える「Rufus」の活用、「ms-cxh」の実行、定番の「BypassNRO」という3つの回避術を解説する。

KnowBe4 Japanは日本企業のヒューマンリスクについて調査したレポート「日本のヒューマンリスクの現状：AI時代における『人』を守る新しいパラダイム」を発表した。

「バイブコーディング」という言葉が生まれてから1年。さらに大きく変化しつつあるAI開発スタイルに、あらためて名前が与えられた。それはどんな考え方で、どんな開発なのか。なぜ今、その言葉が必要とされているのか。

GitHubは、「GitHub Copilot CLI」で使用できるスラッシュコマンドを公式ブログでまとめて解説した。開発者はコマンドを利用することで、エディタやWeb UIを移動することなく、ターミナル内で素早く反復可能なアクションを実行できる。

ハイパーバイザーの機能とコンテナ基盤の機能を併せ持つ「Proxmox Virtual Environment」で仮想マシンやコンテナを管理する方法を解説する本連載。今回は、Rocky Linux/Windows Serverの仮想マシンを構築する方法を解説します。

アタックサーフェスマネジメント（ASM）についての誤解が広がっている。インターネットに接しているものだけがASMではないし、「ASMソリューション」を導入しさえすればいいということでもない。誤解に基づく対策は、重大なリスクにつながる隙を生み出す。

Windowsの「イベントログ」は初代Windows Serverの「Windows NT Server 3.1」から30年以上利用されてきたログ参照機能です。近年はクラウドの台頭とともにイベントログについて学習する機会が少なくなってきたと感じます。そこで本連載では、新しくIT／セキュリティの職務に就く方々を対象にあらためてイベントログについて一緒に学習していきます。

NTTアドバンステクノロジは、VPN装置に特化して多層的な診断を実施する「VPNセキュリティ診断サービス」の提供を開始した。

Windowsの操作効率化やMicrosoft 365の活用術といった業務効率改善に関する情報が注目される一方、インシデント対応やアタックサーフェスマネジメント、VPN（仮想プライベートネットワーク）の脆弱（ぜいじゃく）性対策といったセキュリティに関する情報も多く読まれました。IT環境は常に変化しているため、最新情報を参考に自社の対策状況を確認していくことが重要です。