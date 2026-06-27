クライアントOS「Windows」の運用管理は、業務の生産性だけでなく、企業全体のセキュリティや業務継続性にも影響する重要な関心事です。2026年6月に期限を迎える「セキュアブート証明書」の有効期限切れという、運用現場を揺るがしかねない話題に注目が集まりました。SSD（Solid State Drive）のパフォーマンスを劇的に向上させる隠し機能や、不要な初期設定の削除といった、実務の効率化に直結するTipsもよく読まれています。

本稿では2026年上半期に＠ITで公開された記事の中から、特に注目を集めた5本を、記事へのアクセスや反響を基にランキング形式で紹介します。

2026年6月、Windows 11搭載PCの一部で起動不能に陥るリスクが浮上している。原因は、PCの安全性を担保する「セキュアブート」のデジタル証明書が15年の有効期限を迎えるためだ。本Tech TIPSでは、この問題の背景から、イベントビューアーでの警告確認、自身のPCが対応済みかどうかを判別するPowerShellのコマンドレット、手動で証明書を更新する手順、起動不能になった場合の対処方法までを詳しく解説する。

Windows Server 2025で導入された注目の高速化技術「ネイティブNVMe」が、実はWindows 11（バージョン24H2以降）にも実装されている。従来のSCSI変換を排除し、SSD本来の力を引き出すことでIOPSの大幅向上やCPU負荷の低減が期待できるという。本Tech TIPSでは、レジストリ操作による有効化手順と、ベンチマークによる検証結果を解説する。

新しいWindows 11搭載PCを使い始める際、そのままの設定では「OneDriveの容量不足」や「不要な通知」に悩まされがちだ。本Tech TIPSでは、システム管理者が推奨する「まずオフにすべき」初期設定を厳選して紹介する。動作の高速化、プライバシー保護、タスクバーの整理など、PCを快適に使いこなすための必須手順を解説する。

Windows 11のセットアップにはMicrosoftアカウントがほぼ必須だが、プライバシー保護や業務上の理由からローカルアカウントを使いたいケースも多い。最新の2025 Update（バージョン25H2）でも使える「Rufus」の活用、「ms-cxh」の実行、定番の「BypassNRO」という3つの回避術を解説する。

Windows 11のエクスプローラー操作において、マウスによるクリックやポインターの移動に時間を取られていないだろうか。実は、標準搭載のキーボードショートカットを駆使するだけで、日々のファイル操作を効率化できる。本Tech TIPSでは、パスのコピーから階層移動まで、知っているだけで作業効率が向上する「5つのテクニック」を解説する。

Windows 11のセキュリティ運用からパフォーマンス改善まで、実務に直結するテーマへの関心の高さがうかがえる結果となりました。セキュアブートの期限切れ問題のようなリスクへの対応はもちろん、操作性の改善といった細かなTipsの積み重ねも、日々の業務の安定性、生産性を考える上ではきちんと向き合っていくべき問題です。最新の機能やアップデートにキャッチアップし、現場に展開していく地道な運用が今後も欠かせません。

※なお6〜10位は、下記「関連記事」に載せてあります。