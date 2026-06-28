AIの進化によって「作業」の自動化が進む中、IT業界の構造やエンジニアの役割そのものが大きな転換期を迎えています。「SIerは衰退する」という大胆な予測が注目される一方で、現場ではAIによるエンジニア代替が思わぬ“逆転現象”を引き起こすなど、効率化の理想と現実のギャップが浮き彫りになり始めました。

こうした中、「Google Gemini」を使いこなすための「構造化プロンプト」や、手元で動かす「ローカルLLM（大規模言語モデル）」の現実的な導入論など、実践的なAI活用術への関心も高まっています。AIと共存する2026年において、ITエンジニアが真に担うべき役割とは何なのか、業界の未来を占うトピックがそろいました。

本稿では2026年上半期（1月1日〜6月24日）に公開された記事の中から、「AI」分野で特に注目を集めた5本を、記事へのアクセスや反響を基にランキング形式で紹介します。

「技育祭2025【秋】」にひろゆき氏が登壇。学生からの「AIに職を奪われるか」「SIerはオワコンか」といった質問に、現役エンジニアの視点で回答した。「コーディングはAIができる」「大企業を目指せ」など、生成AI変革期におけるキャリア形成について語られた、忖度（そんたく）なしのリアルな助言をレポートする。

「Gemma 4」を手元で使ってみると、翻訳や要約ならローカルLLMでも十分に実用的だと感じた。モデル選び、GPU選び、「Mac」や専用AIマシンの価格感まで、個人が無理なく始めるための判断材料を整理する。

生成AIとの対話で「期待通りの回答が得られない」原因の多くは指示の曖昧さにある。本Tech TIPSでは、Google Geminiから的確な回答を引き出すためのフレームワーク「RSFC（役割・状況・形式・条件）」を解説する。基本構成に加え、思考プロセスの指定や自己チェックなど、実務ですぐに役立つ実践的なテクニックを紹介しよう。

AIで開発は効率化したはずだった。ところが現場では、品質低下やベテランの疲弊といった想定外の問題が広がっている。AI時代の開発現場で何が起きているのかを読み解く。

AIがコードを書くことが前提になりつつある中で、エンジニアの仕事は「なくなる」のではなく、重心が移り始めています。本稿では、開発・業務改善・データ活用・基盤整備といった観点から、IT／AIエンジニアの役割を4つのロールとして整理しました。2026年を見据え、自分の価値をどこで発揮するのかを考えるための記事です。

2026年上半期のAI分野を振り返ると、AIという強力な道具が普及したからこそ、それを扱う「人間の知恵と設計力」の重要性が逆説的に高まっていることが分かります。単に効率を追うだけでは現場の破綻を招きかねず、業界構造の変革に耐え得る本質的なスキルが求められています。

今後は、クラウドに頼らないローカルLLMの運用や、より高度なプロンプトエンジニアリングが当たり前のスキルになっていくことが予想されます。エンジニアにとって、今は自らの役割を大きくアップデートする最大のチャンスです。変化を恐れず、AIの先を行くアーキテクトとして、新たな時代のIT活用をリードしていきましょう。

※なお6〜10位は、下記「関連記事」に載せてあります。