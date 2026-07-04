現場における生成AIの普及は目覚ましいものがありますが、同時に「なぜ動くか分からないコード」の増加に伴うレビュワーの負担増など、新たな現場の課題が浮き彫りになっています。また、プロジェクト管理におけるプロマネと現場の認識ズレや、AIの進化によるSaaSのパラダイムシフトなど、従来の開発や運用の在り方を見直す転換期が訪れています。

さらに、脆弱（ぜいじゃく）性の爆発的増加に伴うセキュリティの限界論や最新のマルウェア手口といった防御側の課題から、フィジカルAIによる自動運転の未来まで、エンジニアが今押さえておくべき多角的なトピックに高い関心が集まりました。

本稿では2026年6月15〜21日に＠ITで公開された記事の中から、特に注目を集めた10本を、記事へのアクセスや反響を基にランキング形式で紹介します。

「curl」プロジェクトの開発者であるダニエル・ステンバーグ氏は、AnthropicのAIモデル「Mythos」による脆弱性分析レポートを受領し、その結果を共有した。

フラッグスが2026年4月30日、プロジェクトマネジメントの実態に関する調査結果を公表。約半数の回答者がプロジェクトの炎上を経験していることや、プロジェクト成功の前提条件が設計されていない実態が明らかとなった。

FortiGateを狙った大規模な認証情報収集キャンペーンの存在が明らかになった。対象となった機器は32万台超。その中には比較的新しい更新プログラムが適用された装置も含まれていたという。攻撃者は何を狙い、どのように侵入経路を確保していたのか。

セキュリティ対策の在り方が根本から変わり、メガインフラの引力が強まる中、日本の企業・組織が取り戻すべき「主権」とは何なのか。トラストの基点を決定論的な静的管理から、動的な「IDと実行時コンテキスト」に移すことは可能なのか。

エイトレッドが「AI時代に生き残るSaaSの条件に関する実態調査」の結果を公表。8割がSaaS見直しの必要性を実感する一方、AI代替の困難さや導入失敗の要因などが示された。

Cisco Talosは、AIワークフロー自動化プラットフォーム「n8n」を悪用したフィッシングキャンペーンの増加を確認した。攻撃者は正規サービスを通じてマルウェア配布やデバイスフィンガープリンティングを自動化しているという。

キッカケクリエイションが行ったAI生成コードのレビュワー負担に関する調査で、担当ITエンジニアの約9割が負担増を実感し、「AIに書かせた人がコードを説明できない」といった問題を経験していることが分かった。

Mythosの一般利用を想定して改善されたAnthropicの新モデル「Claude Fable 5」に対し、研究者が複数の手法を組み合わせて検証し、ガードレールを突破したと報告した。一体どのような手法を使ったのか。

“ランサムウェア”と聞くと、ある日突然データが暗号化されると思いがちだ。しかし攻撃者は、そのはるか前から静かに侵入し、社内を調査し、重要データを探し出している。泥棒の犯行になぞらえながら、ランサムウェア攻撃の全体像を分かりやすく解説しよう。

日本政府が戦略的強化分野に掲げる「フィジカルAI」――その社会実装の最前線の一つが自動運転システムだ。熾烈な開発競争が繰り広げられている中、生成AIの進化は各社の競争にどのような変化をもたらしているのか。Tesla、Waymo、NVIDIAの最新動向を整理する。

今回のランキングでは、生成AIがもたらす開発効率化の光と、コード品質担保やセキュリティリスクといった影の両面が浮き彫りになりました。技術の進化スピードが加速し、従来の開発プロセスやセキュリティ対策の前提が次々と覆る今、エンジニアには新技術のポテンシャルを見極めつつ、そのリスクに対処する高度な柔軟性が求められています。

SaaSの在り方やフィジカルAIの台頭など、ビジネスと技術の境界線も変化し続けていますが、こうしたパラダイムシフトの荒波を乗りこなし、次世代のスタンダードを築いていくエンジニアの皆さんの挑戦を今後も応援していきます。