ソフトウェア開発現場における生成AI、AIエージェント活用が広がる一方で、「AIを使ったのに生産性が向上していない」という現実に直面することもあるのではないでしょうか。AI活用では「コードを出力させる」フェーズから、開発プロセス全体をどう最適化していけばいいのかというフェーズへと関心がシフトしています。AI駆動開発の盲点や、ソフトウェアエンジニアにこれから求められる観点を扱った記事に注目が集まっています。企業のファイル共有手段や、「Windows Server Update Services」（WSUS）の非推奨化に伴う移行先の検討など、日々のIT運用に直結する話題もよく読まれています。

本稿では2026年6月29日〜7月5日に＠ITで公開された記事の中から、特に注目を集めた10本を、記事へのアクセスや反響を基にランキング形式で紹介します。

AIを導入しても生産性が上がらないのはなぜか。Gartnerのヘルシュマン氏は「コーディングはボトルネックではない」と断言。AIによって組織の“ひび”が露呈する時代に、AIの真の成果を引き出すソフトウェア開発のポイントを明かした。

本社以外にも拠点を持つ企業は、どのようなファイル共有手段を利用し、何を基準にツールを選定しているのか。Fleekdriveの調査からはファイル共有手段の利用実態や導入状況、重視する条件が見えてきた。

AIコーディングにおける「ループ」には、エージェントが回す内側ループと、ハーネスが回す外側ループの2種類がある。両者の違いと外側ループがもたらす課題を、アルミン・ロナッハー氏の記事に沿って初心者向けに解説し、その「記憶」の扱いについての筆者の考えも添える。

Microsoftが2024年9月に非推奨化（廃止）を発表したWSUS。これを利用している組織は、代替策として何を選べばよいのでしょうか。Microsoftが推奨する代替策には、Microsoft Intune、Windows Autopatch、Azure Update Managerなどがあります。いずれもWSUSを丸ごと置き換えるものではなく、それぞれ役割や管理対象、必要なライセンスが異なります。クライアントとサーバの更新管理を切り分けた上で、WSUSからの移行を進める上で押さえておきたい代替策の違いと選び方を整理します。

ペット＆ファミリー損害保険は基幹システムを刷新し、ExcelのVBAやAccessで作成したツールの乱立による属人化を解消した。新サービスの創出にもつなげたという、同社の取り組みとは。

陸上自衛隊中部方面総監部で使用されていたUSBメモリからマルウェアが検知されていたことが判明した。防衛省・自衛隊が義務付けているウイルスチェックが徹底されていなかったことにより発覚に遅れが生じたと見られる。

システムモダナイゼーションの調査と再設計は従来の手法では長期化しがちだが、常石造船ではAI駆動開発を適用することで工数を大幅に削減。調査と再設計の検討は2日間で完了した。どのような手法を採用したのか。

Anthropicは、先進的な企業がどのようにAIエージェントを活用して業務を変革しているかを紹介するガイド「Building AI agents for the enterprise」を公開した。

設計開発データの急増を受けて、マツダはストレージインフラを刷新。テープ装置へのデータ退避を不要にしつつ、容量単価を従来の約10分の1に削減した。実現のポイントを紹介する。

AIコーディングエージェントが生成するプルリクエスト（PR）が急増している。そうした中、GitHubがコーディングエージェントが生成するPRをレビューする際の実践ガイドを公開した。

開発現場におけるAI活用といった急速に進化する技術、手法への関心の高さが伺える一方、WSUSの代替案の選定やレガシーシステムの刷新、セキュリティインシデントといった、地に足の着いた運用・ガバナンスの視点も引き続き企業の関心事になっています。AIを取り入れて既存の業務の生産性をいかに高められるかを考えながらも、システムの信頼性や安定性を維持するための情報収集も欠かせません。新しい技術を賢く使いつつ、システム全体を見渡す確かな「目」を養い、日々の課題解決に取り組んでいきたいものです。