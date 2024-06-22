AMD、Broadcom、Cisco、Google、Hewlett Packard Enterprise、Intel、Meta、Microsoftは「UALink」を発表した。データセンターにおけるAIアクセラレータ間の高速、低遅延かつオープンな接続規格の構築を目指すという。
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AMD、Broadcom、Cisco、Google、Hewlett Packard Enterprise（HPE）、Intel、Meta、Microsoftは2024年5月30日（米国時間）、「Ultra Accelerator Link（UALink）」の構築に向けて提携すると発表した。
各社は共同で、データセンターにおけるAI（人工知能）アクセラレータ間の高速かつ低遅延な通信を可能にするオープンな接続規格の策定、確立を目指す。UALinkによる相互接続の実現により、OEMメーカー、IT専門家、システムインテグレーター（SIer）が、AIワークロードを稼働するデータセンターにおける統合性、柔軟性、スケーラビリティを高めることが可能になるという。
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