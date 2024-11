from datetime import datetime



class mydatetime(datetime):

def __format__(self, format_spec):

s = ''

if '%z' in format_spec:

s += 'this is mydatetime: '

format_spec = format_spec.replace('%z', '')

s += super().__format__(format_spec)

return s



now = mydatetime.now()

s = f'{now:%z%Y/%m/%d %H:%M:%S}'

print(s) # this is mydatetime: 2024/11/19 05:00:00