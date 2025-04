# ブートストラップ法

import numpy as np



# データ

data = np.array([2.3, 3.0, 3.2, 2.5, 1.9, 2.6, 2.9, 4.0, 1.5, 2.1])



n_bst = 10000 # ブートストラップの回数

bst_var = [] # サンプルの不偏分散を記録するリスト



np.random.seed(0) # 乱数の種を固定



# データから10個のサンプルを重複ありで、n_bst回取り出す

for _ in range(n_bst):

sample = np.random.choice(data, size=10, replace=True)

# 不偏分散を計算して、リストに追加する

bst_var.append(np.var(sample, ddof=1))



# 全ての不偏分散を基に信頼区間を計算(95%信頼区間)

interval = np.percentile(bst_var, [2.5, 97.5]) # パーセンタイル値を求める

print(interval)