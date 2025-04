import numpy as np

import pymc as pm # mcmcを利用するため

import arviz as az # 結果を可視化するため



# サンプルデータ

data = [84, 89, 101, 85, 74, 78, 85, 86, 94, 78]



with pm.Model() as model:

# 信頼区間と比較するために、標準偏差として不偏標準偏差を使う

sigma = np.std(data, ddof=1)



# 平均の事前分布を正規分布とする

mu = pm.Normal('mu', mu=85, sigma=sigma) # 事前分布の平均として85点を想定



# データの尤度を正規分布とする

obs = pm.Normal('obs', mu=mu, sigma=sigma, observed=data)



# MCMCサンプリングを実行

trace = pm.sample(2000, tune=1000, chains=4)



# 事後分布を要約する(94%確信区間を計算)

az.summary(trace)