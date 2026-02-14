AI（人工知能）の進化が若手やベテランのエンジニアの仕事に及ぼす影響や、AI時代に求められる新たなエンジニア像に関する記事が大きな関心を集めました。また、「Windows 11」の高速化テクニックやMicrosoft公式のシステムユーティリティー集「PowerToys」の活用術など、日々の業務効率化に役立つ情報にも注目が集まっています。

本稿では2026年1月26日〜2月1日に＠ITで公開された記事の中から、特に注目を集めた10本を、記事へのアクセスや反響を基にランキング形式で紹介します。

AIの進化で若手エンジニアの仕事が消滅しつつある。「ジュニアはいらない」と切り捨てた先に待つのは、技術継承が途絶えた「焼け野原」だ。Rubyの父 まつもとゆきひろさんが語ったのは、プログラミング言語の存続以上に深刻な、人材育成の断絶への危機感だった――。

AIエージェントとAIコーディングツールの普及を背景に、「Cracked Engineer」という新しいエンジニア像が語られ始めている。10x EngineerやVibe Coderとの違いを整理し、AI時代に取り入れるべき生存戦略をまとめる。

Googleは、マルチAIエージェントシステムにおける8つの基本的なデザインパターンを公式ブログで解説した。

Windows 11にサインインした後、デスクトップが表示されているのにアプリや設定が反映されるまで数分待たされた経験はないだろうか。この「起動の空白」は、レジストリの「Run」キーを活用することで劇的に改善できる。標準の［スタートアップ］フォルダを超えたパワーユーザー向けの高速化術を解説する。

Windowsの標準機能を強化する公式の無料ツール群「PowerToys」。2026年1月時点の最新版では28種もの便利な機能を搭載している。キー配置の変更や画像の一括リサイズ、画面上の文字抽出など、PC作業の「かゆいところ」に手が届く便利機能が満載だ。導入手順と全ツールを分かりやすく解説する。

生成AIをソフトウェア開発現場に取り入れる取り組みが広がっていますが、実際にやってみると現場がかえって疲弊してしまうなど、さまざまな問題に遭遇します。第3回は、開発へのAI導入で発生しがちな課題と個人、組織レベルの対応策を説明します。

エールフランス航空は、「Terraform」と「Vault」を活用した自動化基盤を構築した。プロビジョニング時間を数日から数分へ短縮し、エラー率を70％以上削減したという。

Microsoftは、予防可能な攻撃が多くの被害を生んでいる現状を踏まえ、サイバー攻撃対策として優先すべき4つの戦略を公開した。

Securonixの脅威調査チームは、ステルス性の高い攻撃キャンペーン「PHALT#BLYX」を解析した。偽のブルースクリーンを表示して悪意あるコードを実行させるソーシャルエンジニアリング手法を用いる手口が判明した。

一色からは、最近の投資判断を取り巻く情報環境について、個人的な実感を交えて紹介します。かわさきからはM4 Mac mini新環境への移行で起きたあれこれを、率直に振り返ります。

AIがエンジニアの仕事に与える影響やセキュリティ戦略といったマクロな視点の情報に関心が集まる一方、PowerToysやWindows高速化といった日々の業務効率化にすぐに役立つ情報にも高い注目が集まりました。変化の激しいIT業界で常に最新情報を把握し、自身の成長や業務に役立てるためにも、幅広い情報源から知識をアップデートしていくことが重要です。