AIがコードを書く時代における新人教育の在り方や、AIエージェントの実践ガイドに関心が集まりました。企業における生成AI導入が進む一方で、費用対効果の測定に苦慮する現状も浮き彫りになっています。

本稿では2026年4月6〜12日に＠ITで公開された記事の中から、特に注目を集めた10本を、記事へのアクセスや反響を基にランキング形式で紹介します。

AIコーディングが当たり前になった今、新人教育の現場に新たな課題が生まれている。「使わせるか」「禁止するか」という問いに、明確な答えはあるのか。そのヒントを、現場の事例と筆者なりの考えから探る。

AIエージェントの基礎から本番実装まで学べる5つのガイドをGoogleが無償公開した。Kaggleと共同で実施した研修プログラムを基にした内容で、開発者の実務に直結する知識を習得できる。各ガイドが扱う内容とは。

Microsoftの研究チームは、AIエージェントがマルチタスク環境で陥る4つの主要課題を指摘し、新たなフレームワーク「CORPGEN」を提案した。現実的な勤務スケジュールを持つ「デジタル従業員」としてAIエージェントを展開し、従来手法に比べ最大3.5倍のタスク完了率を実現するという。

GitHubは、「GitHub Copilot」のコーディングエージェントをアップデートした。AIモデル選択、セルフコードレビューなどの機能が追加された。

AIが作るUIは、毎回デザインがバラバラになることがある。この課題を解決するかもしれない新標準が登場した。Googleが提唱する「DESIGN.md」の概要と書き方、AIコーディングにおける.mdファイル運用に関する筆者の考え、さらに開発者コミュニティーでの広がりをまとめる。

オープンテキストの調査によると、日本企業の生成AI導入率は80％でグローバル平均の32％を大きく上回った。一方で、AI投資の費用対効果を実証できる企業は35％にとどまり、効果測定の体制整備が課題となっている。

ヒューマンリソシアが、日本のIT業界で働く海外人材の動向調査を公表。就業者数がIT業界全体の3.2％を占めることや、海外出身ITエンジニアの「東京集中」度合いにおける他の産業との違いなどが明らかとなった。

サイバー攻撃が“1社の問題”では済まなくなった今、流通大手が動いた。アサヒやNTTらが業界横断で脅威情報を共有する新たな枠組み「流通ISAC」（Information Sharing and Analysis Center）を立ち上げる。しかし、その真価は本当に発揮されるのか。連携の裏側に潜む課題も考える。

JFEスチールは、全製鉄所・製造所の基幹システムをメインフレームからオープン環境へ完全移行した。約2億ステップ規模をJavaベースへ刷新し、計画よりも2年前倒しで移行を完了した。

Excelで特定のデータだけを抜き出して別表を作る際、いまだにオートフィルターとコピペを繰り返していないだろうか。Excel 2021以降で利用できる「FILTER関数」を使えば、条件に合う行を別セルへ自動的に抽出・表示できる。本Tech TIPSでは、基本構文から複数条件の指定、テーブル機能を活用した効率的な運用術までを解説する。

AI人材育成やAI実装に関わる記事に注目が集まる一方、ランサムウェア（身代金要求型マルウェア）対策や基幹システムの刷新といった、企業ITにおける喫緊の課題も多く読まれました。変化の激しい時代だからこそ、幅広い分野の情報をバランス良くチェックすることが重要です。