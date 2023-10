企業ユーザーに贈るWindows 11への乗り換え案内

Microsoftは2023年9月21日(米国時間、以下同)、「Copilot in Windows(プレビュー)」を含む「Microsoft Copilot」の全体像と、その他数多くの新機能のロールアウトを9月26日から開始すると発表しました。

この発表を情報源として、「“Windows 11 バージョン23H2”が9月26日にロールアウト」といったタイトルや内容の多くのニュースがIT系メディア各社から飛び出しました。

しかし、もう承知していると思いますが、これらのニュースは全くの誤報でした。Microsoftのアナウンスには、「Windows 11に対する無料の更新プログラム(free update to Windows 11)」や「Windows 11向けの最新の更新プログラム(latest update for Windows 11)」とはありますが、「機能更新プログラム(Feature Update)」とはありません。「Windows 11 バージョン23H2」はまだリリースされていませんし、その予定も2023年7月に発表された「2023年第4四半期(10月〜12月)」のままで、それ以上の詳細は明らかになっていません。

上記のMicrosoftのアナウンスにも「バージョン23H2」という表現はなく、サティア・ナデラ氏のキーノート動画でも触れられていません。アナウンスでは、以下のように説明されています。

These experiences, including Copilot in Windows and more will start to become available on Sept. 26 as part of our latest update to Windows 11, version 22H2.

(Copilot in Windowsなどを含むこれらのエクスペリエンスは、Windows 11 バージョン22H2に対する最新の更新プログラムの一部として、9月26日から利用可能になります)