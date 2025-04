1 Welcome to the Windows Admin Center setup Wizard(Windows Admin Centerセットアップウィザードへようこそ) なし

2 License Terms and Privacy Statement(ライセンス条項とプライバシーに関する声明) ・I accept these terms and understand the privacy statement(これらの条項に同意し、プライバシーに関する声明を理解します)

・I do not accept these terms(これらの条項に同意しません)

3 Select installation mode(インストールモードの選択) ・Express setup(簡単セットアップ)

・Custom setup(カスタムセットアップ)

4 Network access(ネットワークアクセス) ・Localhost access only(ローカルアクセスのみ)

・Remote access. Use the machine name of FQDN to access Windows Admin Center on other devices.(リモートアクセス。コンピュータ名またはFQDNを使用して、他のデバイスのWindows Admin Centerにアクセスします)

5 Login Authentication/Authorization Selection(ログイン認証/承認の選択) ・HTML Form Login(HTMLフォームログイン)

・Windows Authentication(NTLM or Kerberos)(Windows認証 )

6 Port Numbers(ポート番号) External Port(外部ポート)

7 Select TLS certificate(TLS証明書の選択) ・Use the pre-installed TLS certificate(プリインストールされたTLS証明書を使用する

・Generate a self-signed certificate (expires in 60 days)(自己署名証明書を生成します<有効期限は60日です>)

8 TLS certificate thumbprint(TLS証明書の拇印) (Use the pre-installed TLS certificateの選択時のみ)

Select Thumbprint of TLS Certificate(TLS証明書の拇印の選択)

9 FQDN(完全修飾ドメイン名) Full qualified domain name

FQDN

10 Trusted Hosts(信頼されたホスト) ・Allow access to any computer(任意のコンピュータへのアクセスを許可する)

・Allow access to only trusted domain computers(信頼できるドメインコンピュータのみへのアクセスを許可する)

11 WinRM over HTTPS ・HTTP. Default communication mechanism.(HTTP。既定の通信メカニズム)

・WinRM over HTTPS

12 Automatic updates(自動更新) ・Install updates automatically(recommended)/更新プログラムを自動的にインストールする(おすすめ)

・Notify me of available updates without downloading or install them/ダウンロードまたはインストールせずに利用可能な更新プログラムを通知する

・Disable automatic updates/自動更新を無効にする