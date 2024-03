Gartner Peer Community(※)は2023年6〜7月に、サイバーセキュリティを主に担当する178人の情報セキュリティリーダーとITリーダーを対象に調査を行った。これらのリーダーの62%が燃え尽き症候群を少なくとも一度は経験し、44%が複数回経験したと答えている。

※ITリーダーとビジネスリーダーが議論し、リアルタイムで知識を共有するための会員制コミュニティー。会員数は10万人以上。

この調査では、定量的と定性的な回答を組み合わせることで、サイバーセキュリティリーダーが燃え尽き症候群に陥る主な原因と、予防や改善の方法についてどう考えているかが明らかになった。

サイバーセキュリティリーダーの37%が、セキュリティの職務やセキュリティリーダーに対する非現実的な期待が、燃え尽き症候群の大きな原因になっていると答えている。

(出所:Gartner Peer Community, Burnout Among Cybersecurity Leaders: Causes and Resources Survey〈サイバーセキュリティリーダーの燃え尽き症候群:原因とリソースに関する調査〉)