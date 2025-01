# ヒートマップのプロット

plt.figure(figsize=(10, 8))

plt.imshow(correlation_matrix, cmap='coolwarm')

plt.colorbar()



# 軸ラベルの設定

ticks = np.arange(len(correlation_matrix))

labels = correlation_matrix.columns

plt.xticks(ticks=ticks, labels=labels)

plt.yticks(ticks=ticks, labels=labels)



# 相関係数を各グリッドに表示

for i in range(correlation_matrix.shape[0]):

for j in range(correlation_matrix.shape[1]):

value = correlation_matrix.iloc[i, j]

plt.text(j, i, f"{value:.2f}", ha="center", va="center")



plt.show()