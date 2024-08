# リスト2のコードの後に以下を記述する



import pandas as pd

import matplotlib.pyplot as plt

import seaborn as sns



# 訓練セットをpandas DataFrame化

X = pd.DataFrame(X_train)



# 相関行列の計算

corr_matrix = X.corr()



# 相関行列のヒートマップ図の表示

plt.figure(figsize=(10, 8))

sns.heatmap(corr_matrix, annot=True, cmap='coolwarm', vmin=-1, vmax=1)

plt.title('Heatmap of Correlation Matrix')

plt.show()