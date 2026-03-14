医療機関を標的にしたランサムウェア（身代金要求型マルウェア）攻撃が相次ぐ中、「防げない」ことを前提にしたデータ復旧体制の整備に注目が集まりました。また、「閉域モバイル網」を活用した低コストな脱VPN（仮想プライベートネットワーク）の実現など、全てのアクセスを信頼せずに常時検証する「ゼロトラスト」移行に向けた実践的なアプローチも多くの関心を集めました。AIエージェントへのシフトやスプレッドシートソフトウェア「Microsoft Excel」の新機能による業務効率化に関する情報も引き続き読まれています。

本稿では2026年2月23日〜3月1日に＠ITで公開された記事の中から、特に注目を集めた10本を、記事へのアクセスや反響を基にランキング形式で紹介します。

医療機関を標的としたランサムウェア攻撃が国内外で相次いでいることを踏まえ、前橋赤十字病院はバックアップと復旧、脅威検知などの対策を導入し、サイバーレジリエンスの体制を見直した。

生成AI（人工知能）では「Claude Code」「Gemini CLI」「Codex CLI」といったCLIツールを使うことをお勧めします。CLIツールの真価は、チャットbotを利用した場合のようなブラックボックス化を避け、コンテキストを完全にコントロールできることにあります。これにより、出力の品質を劇的に向上できます。

今、皆さんが使っているPCにメモリはどれくらい搭載されているだろうか。恐らく4GBから16GBの間ではないだろうか。しかし、1990年ごろまでのPCは1MBにも満たなかったのだ。今回は「メモリ管理技術」の歴史を紹介する。

前回本連載で「脱VPNは簡単ではない」と述べた。ゼロトラストでの脱VPNは高コストだからだ。しかし、閉域モバイル網なら簡単に脱VPNができる。

ストライプジャパンは2026年1月28日、米国での法人設立支援プラットフォーム「Stripe Atlas」のデータに基づくスタートアップ動向を発表した。AI分野の急増と、AIエージェントへのシフトが目立っている。

Excel作業で「データ量の増減に合わせて数式をコピペし直す」無駄な作業をしていないだろうか？ Excel 2021以降で導入された「スピル演算子（#）」を使えば、1つの数式で全データが自動集計できる。テーブル機能（構造化参照）と組み合わせた、メンテ不要で自動更新される最強の集計システム構築術を解説しよう。

SalesforceのAIエージェント基盤である「Agentforce」の内部はどのような構造になっているのでしょうか。主要な構成要素を理解することで、 適切な設計につなげることができます。

Microsoftは、Windowsアプリ開発の環境構築からパッケージ作成までを簡素化する「Windows App Development Command Line Interface」のパブリックプレビュー版を公開した。

NTTデータ経営研究所は、AI活用を前提としたサービスにおける消費者意識調査の結果を発表した。AIサービス選択で重視される要素は何か？ 設計時に踏まえたいポイントを探る。

Pythonでは仮想環境や依存するパッケージを管理する方法はさまざまだ。各種ツールと連携して、環境管理に統一的なUIをもたらす拡張機能の一般提供がついに開始された。

「防げない」を前提にしたランサムウェア対策の体制整備や、「閉域モバイル網」を活用した低コストな脱VPNの実現など、セキュリティの実践的なアプローチに関心が集まりました。AIエージェントへのシフトやExcelの新機能など、開発・業務効率化に役立つ情報も引き続き注目されています。変化の激しいIT環境において、具体的な課題解決に向けた情報収集がますます重要になっています。