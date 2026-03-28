AI（人工知能）を活用したコーディングにおける「理解負債」「認知負債」という新たな課題や、AIエージェント開発を効率化する「エージェントスキル」（Agent Skills）に関する記事が注目を集めました。その他、AI導入後の人員削減と再雇用の実態、開発環境の選択肢など、AI技術の進化とそれに伴う開発手法やリスクに関する話題に関心が集まっています。

本稿では2026年3月9〜15日に＠ITで公開された記事の中から、特に注目を集めた10本を、記事へのアクセスや反響を基にランキング形式で紹介します。

AIコーディングが普及する中で注目され始めた「理解負債」と「認知負債」。従来の技術負債と合わせた「AIコーディング時代の三大負債」を整理し、なぜ開発が後から苦しくなるのかを分かりやすく解説する。

Devographicsは、JavaScriptの年次利用動向調査「State of JavaScript 2025」の結果を発表した。フレームワークやツールのユーザー数、人気、満足度、評価度などを明らかにしている。

Anthropicのオンライン講座「Anthropic Academy」に、Claude Codeの重要機能「エージェントスキル（Agent Skills）」を解説する新コースが追加された。約22分の動画で、AIエージェントの新しい開発スタイルを学べる講座の内容を整理し、技術の背景も含めて紹介する。

Gartnerは、AI導入を理由に顧客サービススタッフを削減した企業の動向に関する予測を発表した。2027年までにその半数が再雇用に踏み切るとの見解を示し、AIの限界と人的リソースの重要性を指摘している。

Microsoftは2026年3月10日（米国時間）、Windows 11 24H2／25H2向け更新プログラム「KB5079473」を公開した。タスクバーからのネットワーク速度測定ツールの起動や、Emoji 16.0への対応、Sysmonの標準搭載など、利便性を高める新機能が多く追加された。合計83件の脆弱性修正も含まれるため、早急な適用を推奨する。

Googleは「Antigravity」と「Gemini CLI」の選び方を解説するブログ記事を公開した。IDE型の統合環境を重視するか、CLIベースの自動化を重視するかで選択が分かれるという。

Chrome拡張機能は便利ですが、安全なのか気になったことはないでしょうか。私はAIエージェント「Claude Cowork」を使い、自分のPCに入っている拡張機能をセキュリティ解析してみました。すると、AIだけで“自分のPCを監査する”新しい使い方が見えてきました。その手順とポイントを紹介します。

キッカケクリエイションは燃え尽き症候群の手前を経験したことがあるITエンジニア400人を対象とした調査結果を発表した。

AnthropicがExcel用アドイン「Claude in Excel」の提供を開始した。複雑な数式の生成やデータ分析、シート構造の把握など、これまで手間取っていた作業を自然言語の指示だけで完結できる便利なツールだ。Claude in Excelの導入手順やセキュリティ設定の注意点まで、実務で役立つ活用ポイントを解説する。

毎日使うWindows 11のタスクバー、実はあまり知られていない便利な操作が隠されている。フリーズしたアプリを右クリックだけで強制終了する設定や、ウィンドウを爆速で切り替えるショートカットなど、標準機能だけで完結する「知らなきゃ損」な4つのテクニックを詳しく解説する。

AIコーディングにおける負債や表計算ソフトウェア「Microsoft Excel」でのAI活用などAI技術を駆使した効率化、AIエージェント開発に関心が集まる中、「Windows 11」の標準機能やITエンジニアの燃え尽き対策といった、日々の業務効率化や働き方に関する記事にも注目が集まりました。常に進化し続けるITの最新事情にキャッチアップするためにも、幅広い分野の情報にアンテナを張っておくことが重要です。