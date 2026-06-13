Windows 11におけるセキュアブート証明書の期限切れ問題や、データを暗号化せずに脅迫する新たなランサムウェアの手口、Google ドライブでも求められる攻撃対策など、いま見直しておくべきIT運用やセキュリティへの関心が高まっています。一方で、PCのサブスク調達、固定電話の完全撤廃といったドラスティックなインフラ刷新の動きも浮上しています。

本稿では2026年5月25〜5月31日に＠ITで公開された記事の中から、特に注目を集めた10本を、記事へのアクセスや反響を基にランキング形式で紹介します。

2026年6月、Windows 11搭載PCの一部で起動不能に陥るリスクが浮上している。原因は、PCの安全性を担保する「セキュアブート」のデジタル証明書が15年の有効期限を迎えるためだ。本Tech TIPSでは、この問題の背景から、イベントビューアーでの警告確認、自身のPCが対応済みかどうかを判別するPowerShellのコマンドレット、手動で証明書を更新する手順、起動不能になった場合の対処方法までを詳しく解説する。

セキュリティ人材と一口に言っても、どのような役割を担い、何ができればよいのかは曖昧だった。NCOは「サイバーセキュリティ人材フレームワーク2026」を公開し、13個の役割や4段階のレベルを定義した。その中身は。

もはや「暗号化」は必須ではない。ランサムウェア攻撃が“データを人質に取る”新フェーズに突入した。支払い率の低下で攻撃者が選び始めた次の稼ぎ方とは。EDR無効化や量子耐性暗号まで導入される中、防御側の常識も揺らぎ始めている。

IPAのデータによると、システム開発の工数の約5割が制作工程と結合テスト工程で占められています。この領域を工数削減できたら、開発がぐっと楽になると思いませんか？ 本稿では、制作工程の機能テストに対して生成AIを活用する取り組みの一つを紹介します。システム開発プロジェクトのマネージャー・アーキテクトや、生成AIの実践的な活用方法を探している方の参考にしていただければと思っています。

グループ企業向けPCの調達について、購入やレンタル中心から「DaaS」への移行を進める日立製作所。DaaSを通じて2028年度までに最大約17万3000台を調達し、新たな運用管理体制も構築するという。その中身は。

奈良市は2026年3月16日、市民サービスの向上と職員の電話業務軽減を図るため、クラウドPBXの運用を開始した。PBX業者が不要で高度なAIが使える先進的な電話システムを短期間で構築している。

AIエージェントを活用してITインフラ関連業務を効率化するサービスを、キンドリルジャパンが提供開始した。熟練ITエンジニアへの依存や、PoC段階にとどまりがちなAI活用といった課題をどう解消するのか。

GitHub Security Labは、7-Zip 26.00にヒープバッファーオーバーフロー脆弱（ぜいじゃく）性「CVE-2026-48095」が存在すると公表した。NTFS処理の不正なシフト演算で1バイト領域へ最大256MBを書き込み、任意コード実行やクラッシュを招く恐れがある。

Googleは「Google ドライブ」のランサムウェア検知機能と一括ファイル復元機能の一般提供を開始したと発表した。

SMB通信しか使わない侵入手法でファイルを暗号化する新型ランサムウェア「WantToCry」が確認された。EDRを擦り抜けるその手口は、従来の「検知前提」の対策を揺さぶり始めている。公開SMBを抱える企業は、既に標的リスト入りしているかもしれない。

「何か新しい技術の登場」という話題以上に、「今動いているシステムをどう安全に維持するか」「既存の運用や前提をどう見直すか」といったテーマへの関心の高さがうかがえる内容となりました。Windows 11の証明書更新やランサムウェア対策、脆弱性対応といった日常的な運用課題から、AI活用やインフラ刷新まで、変化の時代だからこそ、ITと業務の基盤を継続的に見直すことが欠かせません。